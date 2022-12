leggo.it

Come ogni anno, puntuale come il Natale, è arrivata l'occupazione nella scuola dei miei figli più grandi. Le motivazioni Grosso modo le stesse che venivano portate circa trent'anni fa nella stessa ...Perché le persone siano, infatti, è fondamentale che vivano in un ecosistema equilibrato, in ... già docente all'Università di Siena - è il dovere primario di ciascuno di noi, per prevenire... Quelle sane occupazioni Come ogni anno, puntuale come il Natale, è arrivata l’occupazione nella scuola dei miei figli più grandi. Le motivazioni Grosso modo le stesse che venivano portate ...(Adnkronos) – “Un ecosistema più sano significa maggiore benessere per tutti: dove ambiente e animali stanno bene, possiamo stare bene anche noi. L’inquinamento, per esempio, ha un impatto fortemente ...