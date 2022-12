Nuoto | Mondiali vasca corta Staffetta Italia 4x50 sl d' argento

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Miressi, Deplano, Ceccon e Frigo secondi dietro all'Australia per 4 centesimi. MELBOURNE (AUSTRALIA) - Arriva una medaglia d'agrodolce per lastile libero dell'maschile ...

Oggi, giovedì 15 dicembre, sono proseguiti idiin vasca corta 2022, in corso a Melbourne, in Australia: Thomas Ceccon si è classificato al quinto posto nella seconda finale della terza giornata, quella dei 100 stile libero ...Matteo Ciampi non è riuscito nell'impresa di conquistare una medaglia sui 400 metri stile libero ai2022 diin vasca corta. L'azzurro aveva staccato il biglietto per la finale con il secondo tempo, ma nell'atto conclusivo ha fatto fatica a tenere testa ai big del circuito ...Miressi, Deplano, Ceccon e Frigo secondi dietro all'Australia per 4 centesimi.MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Arriva una medaglia ...Roma – Nei 200 farfalla il primatista ligure Alberto "Razzo" Razzetti chiude al quarto posto con 1'50"12, distante dal suo record italiano di 1'49"06, dopo aver lottato fino all'ultima bracciata per i ...