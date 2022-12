Nesta | “Cristiano Ronaldo? Accanimento nei suoi confronti | c’è invidia”

Tuttosport

Ha tirato Kaladze,che ha segnato non si sa come. Serginho e Sheva erano gli unici rigoristi'. Inzaghi suRonaldo: "Per noi è dura accettare la fine. Non sai mai cosa ti aspetta dopo ...... Sane Probabili formazioni VITERBESE (3 - 5 - 2): Fumagalli, Riggio, Ricci, Monteagudo,, ...all'interno di Diretta gol sul canale Sky Sports 251 e in streaming su NOW con telecronaca di... Cristiano Ronaldo: "Il sogno più bello è finito. Il tempo sarà giudice di tutto" Cristiano Ronaldo ha pubblicato una storia su Instagram con un messaggio enigmatico. "Tre aspetti della realtà: dolore, incertezza e lavoro costante". Il portoghese in ...“Tra Ternana e Andreazzoli stretta di mano via social”, titola il Corriere dello Sport in edicola oggi. Una foto postata nella notte.