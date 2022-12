Monete antiche ritrovate in una grotta del deserto DOVE? rivelano una grossa scoperta archeologica

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Un cofanetto contenente 15d’argento, rinvenute nelladi Muraba’at durante gli scavi dell’Autorità israeliana per le antichità avvenute in questi mesi,unain riferimento all’epoca in cui la Giudea era sotto il controllo del Regno greco dei Seleucidi fornendo pertanto importanti dati sugli eventi che fecero parte della Rivolta Maccabea. “È interessante cercare di visualizzare la persona che si rifugiò nellae nascose qui i suoi beni personali con l’intenzione di tornare a ritirarli. Probabilmente la persona è stata uccisa durante le battaglie e non è tornata a raccogliere i suoi beni che hanno atteso quasi 2.200 anni fino a quando li abbiamo recuperati“, ha dichiarato il dottor Eitan ...

ChietiToday

Non solo gioielli, anfore, urne cinerarie, capitelli e vasi, ma anche spatoline, ossa umane cremate, scheletri,medievali e, come il sesterzio di Marco Antonio per Lucilla, dadi da ...Sono ormai tantissimi, infatti, gli appassionati che cercano, vendono e comprano, appartenute a epoche passate . Tuttavia, tanti altri, puntano invece la loro attenzione su esemplari ... Monete antiche: il caso San Salvo nell'incontro di studio promosso dal ministero della Cultura Il tesoro nascosto del Parco dell’Appia Antica aperto ai cittadini e ai turisti di tutto il mondo. Fino al 30 giugno 2023, nella sede di Santa Maria Nova (Villa dei Quintili), si terrà ...Tra le monete più preziose in circolazione, abbiamo sia esemplari datati che recenti. In quest’ultimo gruppo ve ne sono alcuni con un grandissimo valore ...