Mondiali | cos’è “l’influenza del cammello” che preoccupa i virologi Pregliasco | “Un coronavirus con alta letalità”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) A livello calcistico l’allarme è scoppiato in casa della Francia: dopo Upamecano e Rabiot, anche Coman è stato colpito da sintomi influenzali. In Qatar la nazionale transalpina domenica si gioca la finale deicontro l’Argentina e ha deciso di tornare alle mascherine, obbligatorie per tutti i giornalisti in conferenza stampa e zona mista. Ma una prima allerta per la Coppa del Mondo in Qatar era già stata messa in evidenza dal ‘The Lancet Global Health‘: un gruppo di esperti di diversi centri con sede dall’Arabia Saudita al Portogallo aveva infatti sottolineato che il rischio di un aumento della trasmissione di Mers non è da sottovalutare, per via del fatto che due maxi eventi che si stanno svolgendo in contemporanea nel Paese – ie un festival per il concorso di bellezza dei cammelli del Camel Mzayen Club – stanno attirando centinaia ...