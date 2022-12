Leggo Palmerini da tempo e mai una sua opera mi ha deluso

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Note di lettura sul volume “Il mondo che va” del fecondo scrittore abruzzese di Franco Presicci * E’ stato presentato il 13 dicembre a L’Aquila, città natale del giornalista e scrittore abruzzese Goffredo, il suo dodicesimo libro “Il mondo che va”, pubblicato qualche giorno fa per le Edizioni One Group e già disponibile presso i principali Store di vendita online di libri. L’evento, aperto con alcuni canti popolari e natalizi di un prestigioso gruppo vocale aquilano, il Coro della Portella, ha visto una bella cornice di pubblico seguire gli interventi d’un ricco panel di relatori, quali la giornalista e scrittrice Giovanna Chiarilli (già autrice per la Rai di programmi di servizio per agli Italiani nel mondo), il giornalista e scrittore Angelo De Nicola (che ha sostituito Mario Narducci assente per un’influenza), la presidente della casa editrice Francesca ...

