“La Juve aspetterà a giugno” La sentenza definitiva si avvicina?

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Per saperne di più riguardo al suo destino laattenderà fino a. Potrebbe essere questa la data? Ancora non si sa. Laè sempre più al centro della cronaca internazionale. Per via di quanto accaduto ai vertici della società, chi risiede ai piani alti si sta raccapezzando per cercare di capirne qualcosa. Ansa FotoDurante la trasmissione Tvplay andata in onda su Twitch, i presenti hanno sviscerato la questione nel migliore dei modi. Oltre ai presenti, è stato fondamentale l’apporto di Claudio Mossio, agente della FIFA.NTUS – Il discorso dell’agente Mossio è iniziato con una disamina generale sui bianconeri: “Penso che sia una cosa difficile da capire non essendo dentro, bisogna aspettare. Da sempre è uscita in modo, con grande risorse, ci saranno dei cambiamenti a livello ...