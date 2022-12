Forzazzurri

Il club biacoceleste ora dovrà decidere se tentate l'già nel mercato di gennaio o porre le basi per la prossima estate. Alla Lazio piace proprio quel Luca Pellegrini che lavuole vendere ...Calciomercato Juventus, i giallorossi potrebbero desistere davanti ad un aumento del prezzo del cartellino. Il campionato del mondo di Qatar 2022 è ormai entrato nella sua fase conclusiva. Domani e ... Juve, affondo per Giuntoli: il ds non ha intenzione di lasciare Napoli Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, la Juventus è interessata a Parisi. I rapporti con l'Empoli sono ottimi, ma la valutazione di 15 milioni di euro e la concorrenza dei ...Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, la Juventus è interessata a Parisi. I rapporti con l'Empoli sono ottimi, ma la valutazione di 15 milioni di euro e la concorrenza dei club esteri (Nizza e ...