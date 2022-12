Ha mal di pancia durante il volo | va in bagno e partorisce un bambino | ' Non sapevo di essere incinta'

Fanpage.it

Hadidurante il volo e va in bagno, ma scopre in quello stesso momento di essere incinta e in travaglio. Un bambino è nato a bordo di un aereo della compagnia KLM partito da Guyaquil, in ...Decisivo sarà il confronto con le parti sociali fissato il 19 gennaio 2023 , ma la strada si preannuncia del tutto in salita, anche perché non sono mancati idicon le misure previdenziali ... Ha mal di pancia durante il volo, va in bagno e partorisce in aereo: Non sapevo di essere incinta Ha mal di pancia durante il volo e va in bagno, ma scopre in quello stesso momento di essere incinta e in travaglio. Un bambino è nato a bordo di un aereo della compagnia KLM partito ...Il Cagliari di Fabio Liverani ha raccolto davvero poco in trasferta in questo campionato di Serie B: domenica c'è il Palermo ...