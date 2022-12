Grande Fratello Vip | tensione tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà | ecco cosa è successo

Tag24

L'insofferenza di Antonino Spinalbese si fa sempre più evidente e il concorrente sembra pronto a lasciare la casa delVip pur di riabbracciare la figlia Luna Marì , in qualsiasi momento. Delusa dalla risposta che Antonino ha dato ad Alfonso Signorini durante l'ultima puntata del programma su Canale 5, ...Stefano Fiordelisi , molto attivo sui social soprattutto per commentare le dinamiche delVip ha detto la sua sul modo in cui Edoardo si è rivolto ad Antonella . Leggi anche > ... Sondaggio televoto grande fratello vip: ecco chi rischia di più l'eliminazione Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Antonino Spinalbese conferma che andrà via dalla casa del Grande Fratello Vip. La scorsa settimana Antonino Spinalbese è tornato a parlare della sua cisti e ha ...