Grande Fratello Vip 7 | Micol Incorvaia dopo una lite con Edoardo Tavassi | Aiuto mi scoppia il cuore

(Di giovedì 15 dicembre 2022)una discussione con, ha avuto una crisi di nervi e ha chiestoagli autori delVip 7 La storia alVip 7 trasembra già finita, prima ancora di decollare. La ragazza,una discussione con Edo, ha avuto una crisi di nervi ed ha accusato una forte tachicardia,ha chiesto alla produzione di mandarle qualcosa perchè sentiva ilche le stavando.i baci in cortiletto scambiati durante l'aperitivo del mercoledì, come si vede nella clip ...

Edoardo Tavassi ha fatto un brutto sgambetto a Micol Incorvaia . Dopo una serata trascorsa a scambiarsi baci appassionati come una vera coppia, i due concorrenti delVip hanno discusso e il romano, furioso, si è sfogato con Antonella Fiordelisi raccontando alla partenopea rivelazione privatissime di Micol. Lei, nel frattempo, ha ascoltato tutto da ...Da diversi giorni, alVip , Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi non fanno altro che discutere, soprattutto degli atteggiamenti della ragazza verso Antonino Spinalbese che hanno dato particolarmente ...GF Vip, Katia Ricciarelli criticata per la sua performance: una ex concorrente la accusa Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ...Da diversi giorni, al Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi non fanno altro che discutere, soprattutto degli atteggiamenti della ragazza verso Antonino Spinalbese che ...