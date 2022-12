“Fuggite tutti” Incendio al McDonald’s | panico tra i clienti Vigili del fuoco sul posto

(Di giovedì 15 dicembre 2022)alin fuga dopo nella serata di mercoledì 14 dicembre un rogo si è sviluppato all’interno del famoso fast food. Nelle immagini postate sui social network i momenti in cui le fiamme divorano l’ingresso del locale. L’è divampato in pochi minuti, con alcuni addobbi natalizi della zona commerciale che hanno presoforse a causa di un cortocircuito. Con l’aumento delle presenze della zona per gli acquisti in occasione delle feste natalizie, il fast food della nota catena commerciale era particolarmente affollato ed è scattato il. Leggi anche: Incidente choc in città, autobus finisce fuori strada: 41 bambini a bordoaldi Bari:...

Rivista Africa

... una "conquista peri libici" e che "rafforza il tessuto sociale" e la "convivenza pacifica" ... Si stima che 17.320 persone, o quasi il 60 per cento della popolazione di Murzuq, siano, ...Ferisce, soprattutto, pensando all'Europa dei diritti che devono essere sempre uguali per" ha ... Il report Migrantes fa emergere come quest'anno oltre 100milioni di persone sonodai ... Etiopia, dopo il Tigray si infiamma l'Oromia | Rivista Africa Saba, una ballerina iraniana di 23 anni, racconta la sua storia a Fanpage.it: è arrivata a Milano tre anni fa perché in Iran è vietato danzare. Ora non può più tornare nel suo paese per vedere la sua ...È successo in California, dove un esemplare femmina del grande felino è entrato in un'abitazione e ha trascinato fuori il vecchio cane di ...