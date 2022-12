Dieci centimetri di neve imbiancano Torino

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Aoggi è stato raggiunto il livello giallo del pianocon una precipitazione nevosa compresa tra i 6 e i 10 cm. In pianura dalle ore 12 sono usciti 13 mezzi spandisale, mentre dalle ore 15 sono entrati in servizio i primi mezzi spazza: 52 veicoli con lame per la grande viabilità, 44 per la media viabilità, 29 nel centro cittadino, secondo quanto previsto dal piano di emergenzapredisposto dalla Città. Sulla collina sono operativi 64 trattori con lame e spandisale. Il sale era già stato gettato preventivamente nelle serate e nottate precedenti l’evento nevoso di oggi, sia in pianura che in collina. Il personale della Città di(Divisione Ambiente, Infrastrutture e mobilità e Polizia Municipale) ha monitorato con attenzione la situazione fin dalle prime precipitazioni, ...

