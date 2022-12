DAZN aumenta le visioni in contemporanea con Plus

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 15 dicembre 2022)visioneha annunciato alcune importanti novità per gli abbonati a partire dal 2023. La piattaforma di sport in streaming ha deciso di arricchire la sua offerta multisport e hato i dispositivi registrabili da parte degli abbonati sulla base dei vari piani disponibili (Standard,e il nuovo piano Start). Non L'articolo proviene da Calcio e Finanza.