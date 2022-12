Cos' è il razzismo? ' Una persona non ti piace perché diversa' E i bulli? ' Ogni tanto cambiano!'

Il Sole 24 ORE

Che'è ilE il bullismo invece Se a rispondere a queste - solo apparentemente semplici - domande sono ...Che'è democrazia Noi rivestiamo le parole di significato. Siamo disposti a lottaree morire per ... [2] Zehra Dogan, Prigione N° 5, Becco Giallo, Padova 2021 [3] Pietro Basso,di stato, ... «Harry & Meghan» su Netflix, tra accuse di razzismo e leggi dell’audience Il documentario di Harry e Meghan è in onda da poche ore su Netflix, ma sembra proprio che la battaglia tra Sussex e Windsor si stia giocando anche sul campo dei ricordi legati a Lady Diana ...L'intelligenza artificiale di OpenAi (leggi: Elon Musk) funziona bene. O distruggerà tutto quanto. Ciao. Sono Matteo Albanese, ho 25 anni e lavoro in Esquire come web content editor. Sono giornalista ...