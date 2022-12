Ascolti | la Rai meglio di Mediaset nelle semifinali Mondiali

(Di giovedì 15 dicembre 2022) La semifinale Francia-Marocco consegna alla RAI il record di spettatori e di share per questo Mondiale in Qatar. La partita che ha consegnato la seconda finale consecutiva ai Galletti ha tenuto incollati davanti agli schermi ben 11 milioni e 803 mila persone per uno share del 49,5%. Nel particolare, il secondo tempo ha registrato numeri L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

