Una vita profumata e pulita | la missione di Etereal

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Sono i piccoli gesti quotidiani che rendono migliore la nostra. Prendersi cura di qualcosa o di qualcuno per esempio, mantenersi in forma, rendere belli gli spazi in cui viviamo, preoccuparci della nostra salute. Seppure possa sembrare facile non è affatto cosa scontata portare avanti con costanza tutte quelle piccole cose che ci aiutano a migliorare le nostre giornate. Bisogna avere passione, determinazione ma soprattutto amore per le cose belle e positive. È questa una visione d’insieme che rende la quotidianità più vivibile e a tratti estremamente serena. Questione di profumi e serenità Photo by Dan Gold on Unsplash Lo stesso accade quando, intenti nelle attività casalinghe, “inciampiamo” in quel piccolo dovere che è fare il bucato. Ma se caricare la lavatrice può sembrare una routine ormai consolidata, tirare fuori i panni a fine lavaggio a volte è una ...

Avvenire

... se non li butti nella spazzatura, arriva la polizia a fareperquisizione, e ti dice "Come mai ci sono questi seicentomila euro infilati nei mobili". È così la. È sempre difficile, e ...... grazie alla sua esperienza in qualità di ingegnere, acostante capacità di stimolare il meglio ... Per me, un appassionato di motorsport da tutta la, la Ferrari ha da sempre rappresentato l'... Choc in Turchia: sposa a 6 anni, giovane denuncia una vita di abusi Obbligatorietà dell’azione penale e intercettazioni, su molti temi manca un confronto vero, svincolato dalle contingenze politiche, fra tutti gli attori coinvolti: magistratura, avvocatura, università ...Come ogni anno OPPO arrivano anche in questo 2022 gli Inno Day ossia un evento tecnologico in cui l'azienda presenta al mondo tutte le novità per il futuro riguardanti prodotti tecnologici ma anche id ...