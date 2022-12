Un Posto al Sole Anticipazioni dal 19 al 23 dicembre 2022 | Diego pronto a tutto per aiutare Lia ma lei è una bugiarda!

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap partenopea Unal, in onda dal 19 al 23 dicembre 2022 su Rai 3 , nel nuovo orario delle 20:50 . Ecco il Riassunto di ciò che succederà questa settimana : Puntata in onda Lunedì 19 dicembre 2022 Lia ha ......energetica cruciale per transizione green "La volatilità del mercato energetico e gli eventi geopolitici degli ultimi due anni hanno evidenziato le vulnerabilità dell'attuale mix energetico e...Un viaggio in 5 episodi per capire i cambiamenti demografici e le loro conseguenze Per l’ascolto: https://www.radio24.ilsole24ore.com/podcast-originali/inverno-demografico-cosa-c-e-da-sapere Meno di 4 ...Il numero 10 della nazionale argentina (Francia o Marocco permettendo) è a un passo dal sedere su quello stesso trono mondiale che Dieguito conquistò nel 1986 in Messico ...