(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Arriva il via libera della Commissione europea allafinanziaria del governo Meloni. L’esecutivo Ue ha adottato l’opinione sulla legge di bilancio italiana. “Nel complesso”, si legge nel parere, “laè in linea con le raccomandazioni” di Bruxelles.e Pos Tuttavia L’Uelesue Pos. Nel documento L'articolo proviene da Inews24.it.

Sky Tg24

Bisogna ricordare come 20 miliardi dei circa 35 previsti dallasaranno impegnati proprio ... Se dunque sulla crisi energetica Bruxellesin gran parte l'operato del governo Meloni, sull'...La Commissionela linea prudente sul contenimento della spesa corrente ma boccia le norme su contanti e Pos DAL NOSTRO CORRISPONDENTE BRUXELLES - È un giudizio comunitario in bianco e nero quello pubblicato ... Manovra 2023, quanto dura l'iter di approvazione: il calendario dei lavori La Finanziaria "è in linea con le raccomandazioni", fa sapere la Commissione europea che esprime giudizio favorevole sui provvedimenti legati alla crisi energetica. Ma invita il governo a fare di più ...Ue approva la manovra ma boccia le misure su Pos, contanti e pensioni: cosa succede adesso prima dell'approvazione della legge.