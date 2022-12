Oymyakon | come si vive nel posto abitato più freddo della Terra a -60° C

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Si chiama. Un piccolo villaggio sperduto nella Siberia orientale. Ha una particolarità: è ilpiùdel pianeta. Le temperature, in inverno, viaggiano tra -50° C e i -60° C., il villaggio piùa -60° C Per un occidentale è impensabilere con temperature così rigide. Eppure L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

greenMe.it

...in questo caso non trova giustificazione nella presenza di un anticiclone di natura dinamica (...le temperature potranno scendere ancora fino a toccare la soglia dei - 50°C in Jacuzia a, ...Si tratta di quella che a suo tempo fu scelta da Lina Wertmüllerset del suo film ..., Russia: un selfie dove le temperature sono davvero al limite della sopportazione umana Il luogo ... Alla scoperta di Oymyakon, il villaggio siberiano più freddo della Terra dove si vive a -60° C in inverno Non c’è stato nessun record di freddo in Russia nei giorni scorsi. Leggi tutta la bufala della settimana nell’articolo!Com'è vivere nel posto più freddo dell'intero Pianeta dove nei mesi più rigidi le temperature oscillano tra i -50° e i -60°