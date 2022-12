Omicidio Alice Neri | arrestato un 29enne in Francia

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Si chiama Mohamed Gaaloul, il tunisino di 29 anni indagato per l'di, che è statoin, al confine con la Svizzera. L’accusa, per lui, è quella di aver assassinato il 18 novembre la 32enne, trovata carbonizzata nella sua auto a Fossa di Concordia, nel Modenese.

