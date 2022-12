Maxitruffa ai Musei Vaticani | «Venduti diritti sulle opere d’arte da una società senza licenza» – L’inchiesta del Daily Wire

aiVaticani . Una società privata avrebbe millantato di avere la licenza per la riproduzione delle inestimabili opere d'arte conservate neisenza possederne i relativi diritti. ...Unadal valore inestimabile nei confronti deiVaticani. È quanto rivela il "The Daily Wire", che ha pubblicato un'inchiesta su quello che viene definito un "furto high - tech di opere d'...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Il sito americano The Daily Wire riporta un'inchiesta secondo cui una società avrebbe millantato la titolarità su alcune opere d'arte, ma senza avere i diritti di licenza ...