Manovra | la maggioranza è assente | Pd-M5s-Avs ' occupano' la commissione Bilancio

Agenzia ANSA

Sono infatti 158 gli emendamenti 'super segnalati' alla: 107 quelli della; 51 invece quelli dell'opposizione. 'L'opposizione ha fatto una proposta per avere dei momenti reali e ...Leggi Anche Emendamenti alla, la destra prova ad allargare i condoni. L'opposizione chiede ... E la, dopo aver asciugato i propri, propone all'opposizione di ridurre ulteriormente i ... Manovra: maggioranza diserta commissione, Pd occupa la presidenza Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Che l’approdo della manovra in commissione Bilancio della Camera non fosse destinato ad un cammino semplice lo si era intuito subito. Fin da ...