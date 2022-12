La barzelletta di Conte | «La trojka in Italia ha i volti di Meloni e Giorgetti» Ma “Giuseppi” non fa ridere

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Giuseppecontinua la sua patetica filippica contro il governo e contro Giorgia. Dopo il “comizietto” di ieri alla Camera ora si scatena contro la manovra. Nel presentare gli emendamenti del M5S, nella sede del Movimento in via di Campo Marzio, non si risparmia in accuse intrise di demagogia nel tentativo di raggranellare qualche consenso. «Se non l’avessimo vista scritta nero su bianco non avremmo potuto credere a una manovra così misera. Sapevamo che le ricette della destra sono inadeguate ma non ci aspettavamo che un governo politico proponesse una manovra così senza coraggio né visione e senza attenzione alcuna alle fasce fragili popolazioni, acuendo la distanza dei palazzi della politica rispetto alla realtà. Da chi si definisce patriota ci saremmo aspettati qualcosa di diverso».: «Lace ...