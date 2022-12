Incidente frontale sulla provinciale | donna di 32 anni morta sul colpo | grave la mamma che era alla guida

Tragico e violentonella tarda serata di ieri ad Arsiero ( Vicenza ). In un terribile scontroha perso la vita, sul colpo, una donna di 32 anni. Poco prima delle 22 di martedì 13 dicembre i vigili del ...VICENZA - Una donna di 32 anni è morta e la madre è rimasta ferita in unstradale avvenuto ieri sera ad Arsiero. La sua vettura ha avuto un semicon un Suv che proveniva dal senso opposto, illeso il conducente. La donna è morta all'istante mentre la ...ARSIERO - Tragico e violento schianto nella tarda serata di ieri ad Arsiero. In un terribile scontro frontale ha perso la vita, sul colpo, una giovane trentaduenne. Poco prima delle 22 ...Poco prima delle 22:00, di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti al km 47 della SP 350 ad Arsiero per un incidente semi frontale tra due auto: deceduta una donna di 32 anni, ferita la mamma. I ...