Il re del calciomercato | #PSG | #Juve | #Bayern e non solo | gli occhi dei top club su #Vuskovic e #Puljic | …

Calcio in Pillole

Commenta per primo La finaleMondiale di Qatar 2022 sarà l'ultima presenza in questa competizione per Leo Messi . La stella argentina ha infatti confermato ai microfoni di Olé che l'intenzione è quella di chiudere qui con l'...Commenta per primo Intervistato da Il Mattino, l'ex attaccanteNapoli e oggi al Galatasaray , Dries Mertens è tornato a parlaresuo passato. NAPOLI MI MANCA - 'Napoli mi manca ma qui sto bene. La squadra sta facendo cose spettacolari. Mercato Colpi straordinari. Addio Mi sono goduto Napoli nove anni, questo basta'. LA ... Calciomercato Inter, per l’obiettivo Scalvini sul piatto una contropartita Intervistato dai colleghi di "TMW", l'ex ad dell'Inter, Ernesto Paolillo, si sofferma a parlare anche del caso Juventus: "Le dimissioni di Agnelli, Arrivabene e Nedved ...Il presidente della federcalcio del Marocco Fouzi Lekjaa ha rivelato l’iniziativa. Stamattina sono stati cancellati tutti i voli da Casablanca, ...