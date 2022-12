Francia | quarta semifinale vinta di fila!

Entilocali-online

E per la nazionale allenata da Didier Deschamps è lafinale di Coppa del Mondo conquistata ... Ma per adesso c'è da godersi la festa, già esplosa a Parigi e in tutta lae con la ...di Ciro Maddaloni * - L'Unione Europea con i suoi 27 Paesi membri, tra i quali colossi economici come la Germania,economia mondiale, lasettima e l'Italia ottava, rimane comunque la Cenerentola politica per quanto riguarda le relazioni internazionali. Paesi molto meno sviluppati, come la Turchia, ... Qatar 2022, Francia in finale per la quarta volta (Adnkronos) - La Francia va in finale ai Mondiali in Qatar. E' la quarta volta nella storia che i Blues riescono a giocare l'ultima partita, quella che vale la coppa. Ha vinto quelle del 1998 e del 20 ...(Adnkronos) - Segna al primo pallone giocato, appena entrato in campo. Randal Kolo Muani è l'autore del secondo gol della Francia contro il Marocco, nella semifinale dei Mondiali in Qatar. Un gol che ...