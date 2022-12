Aggredisce l’ex Napoli Younes | allenatore si dimette

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) “Non mi era mai successo e non va bene, né per me, né per il club. Ho danneggiato la società col mio comportamento e mi dispiace. Ecco perché ho deciso dirmi, non mi riconosco nelle mie azioni e vorrei scusarmi con tutte le persone coinvolte”. Sono le dichiarazioni di Henk Fraser,che ha deciso di lasciare la panchina dell’Utrecht. Secondo quanto riportato dalla stampa olandese, nel corso di un allenamento, l’avrebbe aggreditocalciatore delAmin, afferrandolo per il collo. “Henk ha mostrato un comportamento che eccede il limite di quanto consentito”, sono state le parole di Thijs van Es, dg del club.è stato protagonista anche in Italia, con la maglia del. Nel corso della carriera ha ...