Una legge potrebbe cambiare la responsabilità per i commenti diffamatori sugli account social

(Di martedì 13 dicembre 2022) Lasulla diffamazione online in Australia prevede un aspetto decisamente controverso: quello di ritenere responsabili anche i gestori delle pagineper iche vengono pubblicati da terze persone a corredo di contenuti proposti dalle pagine stesse. Di conseguenza, la pagina di una newsroom giornalisticaessere considerata responsabile anche per un commentoo di un lettore, inserito sotto a un link di un articolo proposto dalla testata stessa suinetwork. Ma, dal 2024 in poi, questo particolare aspetto della diffamazione online, facendo assumere una posizione molto più comoda ai gestori e agli admin delle pagine. LEGGI ANCHE > La Corte Suprema australiana ha ...

Nigrizia.it

Saranno contenute nelladi conversione del decreto Aiuti quater, in discussione inSenato. Se ... ConCilas depositata in Comune entro il 31 dicembre potranno ancora intercettare il superbonus ...'Giovedì troveràBruxelles sconvolta' per il Qatargate , ha aggiunto Conte. 'Lei che porta in dote Un'Italia che vuol far candidare i condannati Con ladi Bilancio è stato raggiunto l'... L'Europa verso una legge contro prodotti causa di deforestazione La segretaria della commissione Salute aveva sollecitato l’investimento di queste risorse. Cuccu: “Faccio ora appello all’assessore Doria per istituire, in tempi ragionevoli, anche il registro epidemi ...Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...