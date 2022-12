Twitter | Musk smantella il comitato per la sicurezza del social ma espande la funzione di “fact checking” a tutti gli utenti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 dicembre 2022) Niente piùdiper: Elonha deciso dirlo. A riportarlo è il Washington Post, citando una email inviata ai quasi 100 consiglieri delcreato nel 2016 per contrastare lo sfruttamento minorile, i discorsi di odio, il suicidio e altri problemi sulla piattaforma. Allo stesso tempoha annunciato l’espansione delle Community Notes, lanciate nel 2021 con il nome di Birdwatch sotto la gestione del precedente Ceo, Jack Dorsey, per un ristretto gruppo die che ora sono disponibili in tutto il mondo. È unache, secondo la piattaforma, ha l’obiettivo di migliorare la qualità delle informazioni e permette ai singolidi contribuire al “...