TS – un anno dopo E dopo Mbappé

TORINO – Riecco i pezzi pesanti. Dusan Vlahovic atteso alla Continassa, con passaggio al J Medical. E Federico Chiesa pronto per l'Arsenal. Ne parliamo con Marco Bo dalla redazione: «Vlahovic si è gestito al Mondiale con la Serbia, ora riprenderà a sudare con la maglia bianconera. Lo staff medico dovrà però verificare se la pubalgia è sotto controllo o se il giocatore continua a sentire fastidio, e dolore. La speranza è che Dusan dica di sentirsi bene. Ovviamente dal responso uscirà fuori la tabella di marcia per l'attaccante di Max Allegri che non dovrebbe essere della partita, sabato a Londra. A meno di buone nuove». Il Qatar e la Serie A: Milik e gli altri reduci I rientri saralla spicciolata,Dusan il connazionale Kostic e Milik. Per Rabiot e gli ...