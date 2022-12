(Di martedì 13 dicembre 2022) Tornano a chiedere interventi idicirca la manutenzione e la messa in sicurezza dei fossi che arrivano al. L’ondata diche si è abbattuta a fine novembre, in particolare nella giornata di martedì 22 (con l’allerta meteo arancione che ha provocatoinil Lazio), ha portato disagi non solo agli stabilimenti, danneggiati dalle forteggiate, ma anche al comparto della pesca della nostra costa. Sì perché le precipitazioni, particolarmente concentrate in quelle 24 ore, hanno trasportato a riva un po’ ditra cui anche resti di canneti e un mix di spazzatura di varia natura, oltre che a “spostare” letteralmente diverse imbarcazioni: un problema in realtà ciclico che si ripresenta ogni anno con l’arrivo ...

Il Corriere della Città

Battisti più degli altri mi dà quelle emozioni che mi fanno tornare in spiaggia amangiacassette. Scelgo 'Emozioni'". Proseguiamo con quel testo... "un ricordo che mi torna in mente" ...Oppurecaso Montesi, la ragazza trovata morta sulla spiaggia di, con le indagini che rivelano un demi - monde che di solito non andava sui giornali e offrono il pretesto per affondare ... Torvaianica, col maltempo in spiaggia (e in mare) finisce di tutto, l’allarme dei pescatori: “Danni per migliaia di euro”