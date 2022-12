Basket Magazine

...UNA MANO SUL MATCH Larientra in campo lottando e combattendo in difesa, Dijon segna 6 punti in 5 minuti, Sassari ha un grande Stephens nonostante l'1/4 ai liberi e produce il massimo...Thomas è nettamente la migliore in campo per la(12 pts con 4/4 dal campo), che risente anche dellomentale di San Martino in campionato, Villeneuve è dura dentro l'area con Diaby, ... BM da BCL/ Sforzo Dinamo, ma passa Dijon: Sassari battuta 85-72 TagsDinamoNiente da fare per la Dinamo, che deve cedere al quotato Dijon, nonostante un match di cuore e orgoglio, a tratti giocato molto bene, ...Un solo risultato utile per la Dinamo Sassari nella gara di Champions League di stasera in cui ospita il DJA Dijon: la vittoria. Unico mezzo per proseguire nell'avventura ...