Sciopero benzinai | niente carburanti per 3 giorni in autostrada

(Di martedì 13 dicembre 2022) Scatta un durodeisulle autostrade dalla sera di oggi 13 dicembre fino a venerdì 16 dicembre. Le motivazioni sindacali per la proclamazione dello stato di agitazione dal lavoro sono contenute in una nota congiunta delle organizzazioni di categoria. Attenzione, dunque. Chi ha intenzione di viaggiare sulle autostrade d’Italia nei prossimirischia di trovare le aree di servizio sbarrate. Si svolgerà infatti unodi 72 ore consecutive, dalle ore 22 di oggi 13 dicembre alla stessa ora di venerdì 16 dicembre. Nella nota congiunta delle organizzazioni di categoria dei gestori degli impiantili, Faib, Fegica ed Anisa la motivazione è chiara. “Tutto lascia intendere che la bozza di Decreto Interministeriale che viene fatta circolare abbia l’obiettivo di preservare un ...

... opportunità per il territorio Appena assunto come benzinaio, ruba l'incasso e va a giocare alle slot machinesdei: stop di tre giorni dei distributori sulle autostrade Condividi l'...... opportunità per il territorio Appena assunto come benzinaio, ruba l'incasso e va a giocare alle slot machinesdei: stop di tre giorni dei distributori sulle autostrade Telecamere a ...Tutta Italia pronta a fermarsi con lo sciopero dei trasporti. Tante le Regioni coinvolte nelle manifestazioni. Landini pronto a parlare all'evento di Roma ...Sciopero dei benzinai, confermate le 72 ore di stop sulle autostrade. Tre giorni che serviranno alla categoria dei gestori degli impianti autostradali, Faib, Fegica ed Anisa e alle loro problematiche ...