Mondiali Qatar | Rabiot e Upamecano saltano l’allenamento | in forse per Francia-Marocco

(Di martedì 13 dicembre 2022) Adriene Dayotpotrebbero saltare l’appuntamento di domani contro il, valido per la semifinale del Mondiale in. Secondo quanto scrive L’Equipe, i due giocatori della Nazionale francese non si sono allenati, oggi. Il difensore centrale del Bayern Monaco aveva già saltato la seduta di lunedì a causa di un mal di gola. Anche Adrienè malato, a causa di un raffreddore, ma ieri si era allenato regolarmente. La federazione francese ha annunciato la loro assenza alla seduta di allenamento, spiegando che sono rimasti a riposo nelle rispettive camere d’albergo. Non è certo che domani siano in campo per la semifinale. “Dayote Adriensono stati esonerati dale sono rimasti nella stanza questo ...

