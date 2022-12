MasterChef 12 | il ritorno di Locatelli | Cannavacciuolo e Barbieri

Leggi su panorama

(Di martedì 13 dicembre 2022) Ambiziosi, cosmopoliti e giovanissimi. È questo l’identikit dei nuovi concorrenti di12, il leggendario talent cooking show guidato anche quest’anno dal tridente d’attacco formato da Giorgio, Brunoe Antonino, quest’ultimo fresco dell’assegnazione della terza stella Michelin. Una giuria a tre collaudata e amatissima dal pubblico, come dimostrano gli ottimi ascolti delle ultime stagioni, che punta ad alzare ancora l’asticella: se è vero che in tv si spadella a tutte le ore, nelle cucine di– un programma Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy al via da giovedì 15 dicembre su Sky Uno e in streaming su NOW – bisogna dimostrare di avere non solo talento ma anche capacità tecniche e resistenza psicologica per conquistare l’ambito grembiule e ...