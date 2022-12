Manovratore come un capo criminale Panzeri | è finita | arriva l' accusa più grave

(Di martedì 13 dicembre 2022) Antoniosempre più nei guai. I magistrati belgi che stanno portando avanti l'inchiesta sul Qatargate di fatto non hanno dubbi: l'ex dem sarebbe stato il "" che metteva in atto la corruzione. Secondo quanto afferma l'"si muoveva manovrandounin modoe spregiudicato". E un ruolo chiave per intessere rapporti con il Qatar era la Ong Fight impunity di cui faceva parte e da lui fondata nel 2019. Con questo strumento riusciva ad orientare il giudizio sul Qatar influenzando il Parlamento europeo elargendo, secondo quanto riporta ilCorriere, denaro e regali che provenivano dal Qatar. Tutti regali destinati a politici e non che avrebbero potuto orientare decisioni a favore del Qatar all'interno dell'assemblea. ...

Antonio Panzeri, il grandeL'Ong aveva tra i membri onorari l'ex commissario Ue all'Immigrazione Dimitris Avramopoulos , che si è dimesso. CosìEmma Bonino . Per gli inquirenti era ......La polizia negli uffici dei deputati a Bruxelles. Sigilli alle stanze dell'assistente del parlamentare europeo del Pd Andrea Cozzolino. Arrestato e liberato Luca Visentini: «Sono estraneo a tutto»