LIVE Argentina-Croazia 2-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | prima Messi su rigore | poi Julian Alvarez! Finisce il primo tempo

(Di martedì 13 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPAGELLEQUI ILIN VANTAGGIO 2-0 GRAZIE A45’+3 Visibilmente colpita ladall’uno-due dell’Albiceleste, si attende il fischio per la fine del. 45’+1 Concessi 4 minuti di recupero. 45? Prova a rispondere lacon un tiro rimpallato di Luka Modric e altre azioni insistite sulla destra, ma l’sa bene come difendersi. 42? C’è solo l’in campo! Ci vuole un gran Livakovic per impedire la rete del 3-0 su sviluppi da corner, su colpo di testa diAlvarez. RADDOPPIA ...

LUSAIL (QATAR) - Uscirà la prima finalista dei Mondiali in Qatar la sfida trae Croazia in programma oggi (martedì 13 dicembre, ore 20 italiane) all' Iconic Stadium di Losail . Dopo la 'battaglia' contro l'Olanda la 'Seleccion' di Messi cercherà di fare meglio del ...... fuori misura, sul fondo 2022 - 12 - 13 20:03:50 4' De Paul serve sulla fascia opposta Tagliafico, Livakovic in uscita fa suo il pallone 2022 - 12 - 13 20:01:10 1' Croazia in completo blu,...Dove vedere Argentina-Croazia Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Argentina-Croazia apre il programma delle semifinali dei Mondiali di Qatar 2022 oggi ...Ai microfoni di Spazio Tennis Live sul canale Twitch di Sportface, Luciano Darderi ha fatto il punto sulla stagione appena conclusa e sulle aspettative per il proprio 2023 ...