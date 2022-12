Inter | si attende la risposta di Skriniar per il rinnovo

(Di martedì 13 dicembre 2022) L’è in attesa di unada parte di Milansull’offerta didi contratto. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, dovrebbe arrivare in settimana ladi Milanin merito aldel contratto. Il club nerazzurro non è intenzionato ad andare oltre Natale. L’ha presentato al difensore slovacco un’offerta di 6 milioni di euro netti a stagione più bonus. Il difensore slovacco vorrebbe continuare a vestire la maglia nerazzurra e per questo c’è fiducia per il raggiungimento dell’accordo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La richiesta di de Vrij punta invece ad una aumento, e per ora dall'non si hanno notizie di possibili accordi in tal senso. E nel frattempo, fiutata l'antifona, sulle tracce del giocatore si ...La dirigenza propone il massimo possibile, ovvero 6 milioni più bonus, la risposta è attesa entro l'anno. Intanto si parla di un ritorno di Hakimi: costi ...Tra i giocatori in uscita dell'Inter c'è Roberto Gagliardini. Sulle tracce del centrocampista c'è il Monza che deve sostituire l'infortunato Sensi ...Il ‘Corriere dello Sport’ oggi in edicola scrive che l’Inter già questa settimana si aspetta una risposta da Milan Skriniar in merito al rinnovo del contratto e che comunque non vuole comunque andare ...