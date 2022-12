Il meteorologo Luca Ciceroni e la gaffe in Rai | il video delle previsioni ‘sbagliate’ diventa virale

(Di martedì 13 dicembre 2022) Non sapeva di essere in onda così ha continuato a parlareproprie questioni personali. È successo nella trasmissione ‘Buongiorno Italia’ che ogni mattina, a partire dalle 7, va in onda su Rai 3. Protagonista della simpatica, meno per lui, è il, chiamato in collegamento dal giornalista in studio Filippo Bernardi. “La campagna vaginale…”del deputato siciliano M5S. Ma poi si corregge LadelAvrebbe dovute dare notizie relative al maltempo e all’allerta meteo ma ha continuato a parlare di questioni personali., ilprotagonista dellaandate in onda ...

"Lei mi ha mandato un messaggio, che io ho letto solo domenica, dove mi diceva: ', ma Alexa è impazzita! Mi mette musica inglese...". E' la gaffe in cui è caduto ilCiceroni di Rai News che, non sapendo di essere in diretta, stava raccontando a qualche collega o al cameraman i suoi fatti personali. Il conduttore di Buongiorno Italia ha ...A Buongiorno Italia, programma del mattino di Raitre, una gaffe delCiceroni ha fatto divertire i telespettatori e i un amen è diventata virale. Verso fine trasmissione il conduttore Filippo Bernardi ha dato la linea per le previsioni del tempo. ...Il meteorologo non sente di essere in onda e racconta i fatti suoi in tv. Poi l'errore esilarante del conduttore ...A Buongiorno Italia stamattina qualcosa è andato storto. La trasmissione del TGR Molise è adesso virale: il meteorologo non sapeva di essere in ...