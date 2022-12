(Di martedì 13 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiQuella odierna è stata un’altra giornata calda sul fronte polemico della questione ‘acqua con tetracloroetilene’, episodio che si sarebbe verificato qualche settimana fa ae che tanto scompiglio ha prodotto, in una due giorni molto intensa per la popolazione cittadina. La questione non si è ancora spenta e proprio oggi è stato fissato un Consiglio Comunale (leggi qui) che il prossimo 2o dicembre discuterà di quanto è accaduto lo scorso 18, con opposizione e maggioranza, evidentemente, ad esporre le proprie ragioni contrapposte. Inoltre, sempre oggi, c’è stato un comunicato stampa del Comitato civico Acqua Bene Comune, con le associazioni Libera e Altrache insieme sollevavano nuovi dubbi e perplessità suidi rilevamento dei vari organi preposti al controllo. ...

Gesesa pubblica i dati di monitoraggio delle acque di Benevento durante il mese di novembre "Dai verbali dei prelievi e dai rapporti di prova di ASL e ARPAC risulta che effettivamente dal 15 al 18 novembre il tetracloroetilene da tempo presente ...– i limiti soglia di contaminazione del tetracloroetilene, stabiliti dal D. Lgs. 152/2006, risultavano superati per il solo pozzo Campo Mazzone n. 2. In conclusione, l'acqua destinata la consumo umano ...