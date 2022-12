Agenzia ANSA

in lieve calo ilnaturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti futures sul mese di gennaio segnano un ribasso dello 0,13% a 136,41 euro al MWh. . 13 dicembre 2022La giornata macro sicon i dati dalla Cina su M2 e nuovi prestiti bancari, l'inflazione in Germania e la ...dei ministri dell'energia dell'Ue per trovare l'accordo sul tetto al prezzo del. ... Gas apre in lieve calo ad Amsterdam sopra i 136 euro al MWh - Economia Apre in lieve calo il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti futures sul mese di gennaio segnano un ribasso dello 0,13% a 136,41 euro al MWh. (ANSA). (ANSA) ...Mercati europei in ribasso: l’attenzione degli investitori è proiettata alle decisioni che arriveranno dalla Fed e dalla Bce sui tassi d'interessi ...