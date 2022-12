Dodicenne a scuola precipita dalle scale per 4 metri | è grave

(Di martedì 13 dicembre 2022) Unè stato trasportato in ospedale in gravi condizioni dopo essere caduto da un'altezza di 4stamani a Saronno, nel Varesotto. L'allarme è stato dato alle 8.30 circa. Il ragazzino èto...

Radio Lombardia

Emozionante e apprezzatissimo anche il debutto delAnthony James Zangrandi, di Belfiore , ... e quando laPhong Ho di Viet Vo Dao ha dato dimostrazione delle arti marziali. "Abbiamo ...Mio figliopraticamente non legge più nulla. Le uniche letture che fa sono quelle che gli propone, ... La, oggi, sembra essere l'ultimo presidio che conferisce dignità e importanza alla ... Precipita per 4 metri a scuola, dodicenne in gravi condizioni Restituito alla città dell'Aquila il tratto di Corso Vittorio Emanuele II tra i Quattro Cantoni e Piazza Duomo con la nuova pavimentazione in pietra calcarea: alla cerimonia, in serata, ha partecipato ...È successo alla Bolognina: l’aggressore 30enne era in bicicletta e lo ha preso a pugni, poi l’allarme alla polizia ...