(Di martedì 13 dicembre 2022) Roma, 13 dic. (Labitalia) - "Questasicuramente èdalle, c'è una continuità in alcuni passaggi con il governo Draghi e la necessità oggi di mettere un punto fermo per poi ...

Adnkronos

Lo ha detto Mino, presidente, intervenendo al convegno 'Un nuovo modello di welfare', organizzato dalla Confederazione a Roma. Secondo"i voucher che sono stati ripresi sono una ...Ne avevamo parlato qui Ieri il presidente di, Mino, ha fatto il punto della situazione riconoscendo alcune cose già fatte, ma chiedendo anche un sforzo maggiore. 'Bene per alcune misure ... Dinoi (Aepi), 'manovra dettata da esigenze, poi rilancio Paese' Roma, 13 dic. (Labitalia) - "Questa manovra sicuramente è dettata dalle esigenze, c'è una continuità in alcuni passaggi con il governo Draghi e la necessità oggi di mettere un punto fermo per ...