Dal canile alla famiglia | ecco la missione di Oipa degli Amici di Dobby

Il Notiziario

" dichiara il Consigliere della Lista Civica Gualtieri Sindaco Rocco Ferraro " Il cagnolino è stato poi preso in consegnadi Muratella, dove si trova tuttora, è in possesso del ...ilè aperto al pubblico tutti i giorni compreso i festivi con il seguente orario:Lunedì al Sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. Domenica e festivi dalle 9.00 alle 13.00 ... Dal canile alla famiglia: la mission di Oipa Milano Al processo parlano per la prima volta i sopravvissuti: “Danni permanenti e psicosi a quattro anni dal disastro”. E c'è chi da allora evita i viadotti: ...Dal canile affollato all'approdo in famiglia: questa la missione di Oipa Milano, attraverso il progetto Amici di Dobby ...