(Di martedì 13 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSono aperte leper la 19a edizione del “– Città di Aversa”, il contest che intende promuovere le nuoveitaliane dando loro la possibilità di esprimere la propria creatività, creando anche momenti di incontro, di approfondimento e di confronto con importanti artisti e addetti ai lavori. Non ci sono preclusioni di genere musicale. La scheda di iscrizione e il nuovo bando di concorso sono disponibili su www.daponte.it. La partecipazione è come sempre gratuita, la scadenza è fissata al 24 aprile 2023. Le finaliste del, che si avvale della direzione artistica di Ferruccio Spinetti, saranno come sempre selezionate da un ampio e prestigioso Comitato di garanzia, ...

anteprima24.it

... dalleEmma Pescio e Corinna Parodi, al chitarrista Matteo Maffezzoli, i cantautori ...] Cronaca In Primo Piano Vaccino anti COVID, da venerdìalle prenotazioni on line per i fragili ......di Ginevra ma non mancano alcune rivisitazioni di brani di celebri cantautori eaffini ... Data del concerto: Martedì 13 Dicembre 2022 Luogo del concerto: Centro sociale la Resistenza... Cantautrici: al via le iscrizioni al Premio Bianca d'Aponte Si prepara il Premio Pierangelo Bertoli. Ufficialmente aperte le iscrizioni della decima edizione per la sezione cantautori.Campusband Musica & Matematica, il concorso nazionale rivolto a tutti gli studenti amanti della musica ideato da Mario Lavezzi, apre le iscrizioni alla sesta edizione. (ANSA) ...