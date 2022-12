Argentina-Croazia | il congedo di un grandissimo | Luka Modric

(Di martedì 13 dicembre 2022) (Adnkronos) – E’ arrivato a giocare da protagonista assoluto la semifinale dei Mondiali in Qatar a trentasette anni compiuti, il più vecchio in campo. E ha dimostrato, ancora una volta, di essere un campione assoluto, il più grande centrocampista degli ultimi dieci anni, almeno., anche oggi, è stato al centro della sua. Non lasciando mai la scena, continuando a fare giocate e a produrre calcio, anche quando la situazione per la sua squadra, dopo l’uno due dell’, è sembrata compromessa. Come Cristiano Ronaldo, ha giocato la sua ultima partita in un Mondiale. Ma se l’anagrafe dice che una storia finisce,è di quei calciatori destinati a rimanerci nella storia. L'articolo proviene da Italia Sera.

L'esterno dellaBorna Sosa ha parlato dopo la sconfitta in semifinale della Coppa del Mondo in Qatar per 3 - 0 contro l'di Leo Messi. Queste le sue parole ai microfoni di HRT: "Siamo stati la ......non solo inma anche in Inghilterra: su ITV tre ex giocatori di altissimo livello come Roy Keane, Ian Wright e Gary Neville si sono espressi contro l'assegnazione del penalty all'. ...a: Jan W SchaeferArgentina vs Croazia - Ovviamente, oggi il mio cuore batte forte al crepitio del calcio. Per la Croazia ovviamente!Argentini Ho perso ...in questa attesa semifinale tra Argentina e Croazia il cronista Stefano Bizzotto ha commentato con un filo di voce. Il dettaglio non è sfuggito.