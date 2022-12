Alessandro Amoroso e le enormi offese subite | il commento della collega

Leggi su ildemocratico

(Di martedì 13 dicembre 2022) Alessandrae lefanno al cuore: ecco ildi unae amica che lascia senza parole Con la sua bellezza e la sua umiltà ma soprattutto con la sua splendida voce, la cantante Alessandraè stata in grado di conquistare milioni di spettatori e fan divenendo una delle donne più apprezzate nel panorama artistico e musicale italiano. Tutto è partito dalla trasmissione Amici e con il tempo è riuscita ad aggiudicarsi diversi premi e riconoscimenti tra cui sette Wind Music Awards per le sue vendite, due MTV Awards e un Best Europe South Act. Purtroppo, però, ha dovuto affrontare delleche hanno scosso l’animo di unae amicacantante. IAlessandra...