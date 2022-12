(Di martedì 13 dicembre 2022) Fino a gennaio, sono tantissimi gli appuntamenti in programma, tra concerti, mercatini e presepi. Da non perdere la giornata di domenica 18 dicembre, quando il centro del paese verrà invaso dal Villaggio di Babboe animato da spettacoli per grandi e bambini, e la serata dell’1 gennaio con i fuochi piro-musicali

L'Eco di Bergamo

...l'oceano Atlantico e l'intero territorio statunitense fino ad arrivare al Golden Gate di...smartphone avessero tecnologie più che adeguate per le analisi e avviato una sperimentazione su un...... nel Chiostro diFrancesco e nel Chiostro del Convento di S. Pietro alli Marmi. Lenzuola d'Arte ... saranno ora esposte nelle tre sedi ebolitane in una Christmas Editionche vuole essere un... A Ponte San Pietro è un «Natale d'incanto» Ponte di Legno, meteo per Martedì 13 Dicembre 2022. Generali condizioni di nuvolosità compatta, temperatura minima -12°C, massima -2°C ...P er molti paesi, i mercatini di Natale sono una tradizione che si rinnova ogni anno, tra casette di legno, prodotti artigianali, dolciumi e vin brûlé da sorseggiare in compagnia. Una tradizione lungh ...