“Ti sbatto fuori” Amici 22 | l’allievo appeso a un filo | l’affronto a Rudy Zerbi costa caro

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 dicembre 2022)22, Niveoa unha chiesto l’eliminazione del. È successo durante il day time di oggi durante un confronto con i professori. Il motivo? 12 gare e 19 giudici finora hanno portato Niveo a posizionarsi nell’ultima posizione della classifica complessiva, esattamente come Ludovica. Quest’ultima, nel corso della puntata andata in onda ieri, è stata invece eliminata dal suo professore, Emanuel Lo. Davanti a questa situazioneha chiesto a Niveo cosa ne pensi. “Io piaccio, un’artista deve piacere al pubblico. E quindi credo che non sia tutto così negativo. È vero che sono sempre ultimo, che ho fatto pena in alcune esibizioni”. Abbastanza per: “Tutt’altro che umile. Un pizzico presuntuoso, per non dire di più. ...